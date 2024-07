Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour: partenariat avec GreenYellow information fournie par Cercle Finance • 15/07/2024 à 08:52









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir conclu un partenariat avec GreenYellow pour l'installation et l'exploitation d'équipements de production d'énergie photovoltaïque sur près de 350 de ses parkings d'hypermarchés et de supermarchés en France.



Les ombrières équipées de panneaux solaires permettront, à l'horizon de trois ans, d'atteindre une production électrique d'environ 450 GWh par an et de couvrir autour de 20% des besoins des magasins Carrefour, à des tarifs très attractifs.



Cette initiative s'inscrit dans le cadre du plan Carrefour 2026 et de son ambition de valorisation des actifs immobiliers, traduite dans un objectif de production d'énergie photovoltaïque en France, en Espagne et au Brésil d'1 TWh par an à compter de 2027.





