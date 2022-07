Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: partenariat avec EcoWatt information fournie par Cercle Finance • 18/07/2022 à 11:55









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce s'associer à EcoWatt, 'météo de l'électricité' développée par RTE avec le soutien de l'ADEME, et s'engager à réduire ou décaler sa consommation d'électricité dans ses magasins lors de périodes de fortes tensions pour le système électrique (signal rouge).



Le géant français de la distribution alimentaire participera ainsi à la réduction de la consommation électrique en France et est la première enseigne de grande distribution à rejoindre un tel dispositif destiné à éviter les coupures ou en réduire leur durée.



Carrefour pourra, par exemple, baisser l'intensité lumineuse de ses magasins et réduire le chauffage, effaçant ainsi entre 2,1 MW à 10 MW de puissance électrique, ou encore mettre à disposition ses capacités de production de plus de 60 MW de puissance électrique.





