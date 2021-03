Carrefour : partenariat avec Deliveroo en Belgique

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce aujourd'hui que des dizaines de milliers de clients de Deliveroo pourront désormais se faire livrer des produits de Carrefour en moins de 30 minutes, via l'application de livraison Deliveroo.

Dans un premier temps, le nombre de points de vente et l'étendue géographique sont limités. 1193 produits des magasins Carrefour seront ainsi disponibles à Bruxelles, Liège, Anvers et Gand. En cas de succès, Deliveroo et Carrefour espèrent rapidement étendre l'essai à d'autres villes avant d'envisager d'autres possibilités de déploiement à plus grande échelle.

En plus du mode livraison, la vente à emporter sera également proposée : cette solution pratique et rapide permet de commander sur l'application et de récupérer ses courses en magasin, 10 minutes plus tard, sans payer de frais de livraison, une première en Belgique, assure Carrefour.