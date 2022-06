Carrefour: partenaire premium des JO de Paris information fournie par Cercle Finance • 22/06/2022 à 10:34

(CercleFinance.com) - Le Groupe Carrefour devient partenaire premium des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.



' 100 ans après les derniers Jeux Olympiques à Paris, Carrefour, marque tricolore au coeur du quotidien des Français, est fier de participer à cet événement exceptionnel pour la Nation ' indique le groupe.



Sous la signature “Nourrir tous les espoirs”, le partenariat se décline en un projet d'engagement avec la fourniture de produits frais et bio (fruits, légumes, produits céréaliers, viande, poisson et fruits de mer), un projet de marque qui fais la promotion de la santé grâce à l'alimentation, la valeur travail, l'ascenseur social et l'inclusion, un projet d'entreprise qui mobilise tous les collaborateurs et les franchisés et un projet commercial, avec de nombreux temps forts promotionnels.



Alexandre Bompard, Président-directeur général du Groupe Carrefour déclare : ' Ce sera un événement historique pour l'ensemble des Français et les regards du monde entier se tourneront vers la France. Avec son ancrage populaire, ses 5000 magasins en France, et son logo bleu-blanc-rouge, le Groupe veut contribuer au succès de cette grande fête du sport, aider tous les Français à y participer et associer notre marque aux belles valeurs de Paris 2024. '