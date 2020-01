CARREFOUR ouvre son premier hypermarché en Ouganda

(AOF) - Carrefour a annoncé l'inauguration ce mardi 14 janvier de son premier hypermarché ougandais, dans la capitale Kampala. Il est implanté dans le centre commercial Oasis Mall et s'étend sur 2 800 m². L'hypermarché propose 20 000 références de produits, locaux et internationaux. 130 personnes ont été recrutées et 50 entreprises locales engagées. Cette implantation a pu se faire via le partenariat de Carrefour avec le Groupe Majid Al Futtaim, partenaire historique du distributeur français dans plus de 25 pays au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

Patrick Lasfargues, Directeur Exécutif Carrefour Partenariat International, a déclaré : " L'Afrique est un continent qui se développe, particulièrement au niveau du secteur de la distribution. L'arrivée de Carrefour en Ouganda, un pays de plus de 40 millions d'habitants, est une nouvelle étape, après notre implantation réussie au Kenya et l'ouverture de 7 magasins depuis 2016, avec notre Partenaire Majid Al Futtaim ".

Hani Weiss, Directeur Général de Majid Al Futtaim Retail, explique que cette arrivée en Ouganda illustre l'ambition à long terme de renforcer la présence dans la région de l'Afrique de l'Est : " Nous sommes heureux de pouvoir contribuer à développer davantage le secteur de la distribution, Carrefour est là pour le moderniser en offrant à nos clients des produits au meilleur rapport qualité-prix ".