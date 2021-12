Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: ouvre son 1er magasin au Gabon avec Prix Import information fournie par Cercle Finance • 16/12/2021 à 18:09









(CercleFinance.com) - Le Groupe Carrefour annonce l'inauguration de son 1er magasin au Gabon avec son Partenaire franchisé Prix Import.



Le 1er magasin ouvert ce jour est un Carrefour Market situé à Libreville.



' Ce partenariat permettra à Prix Import de poursuivre son développement au Gabon, avec notamment le format Cash & Carry Supeco, déjà présent en Afrique francophone ' indique le groupe.





