Carrefour: ouvre ses deux premiers magasins en Mongolie information fournie par Cercle Finance • 17/02/2023 à 12:31

(CercleFinance.com) - Carrefour Partenariat International annonce l'ouverture, ce 17 février, de ses deux premiers magasins en Mongolie avec Altan Joloo et sa filiale Sansar, sous les enseignes Carrefour (hypermarché) et Carrefour Market (supermarché).



Grâce à ce partenariat, les enseignes Carrefour se déploient en Mongolie et permettent à tous les magasins Sansar, plus de 20 à ce jour, d'avoir accès aux produits à marque Carrefour.



'Nous prévoyons de convertir nos 20 magasins Sansar et de créer à minima 20 nouveaux supermarchés Carrefour Market et hypermarchés Carrefour dans les années à venir afin de renforcer notre présence en Mongolie', a déclaré Oyundari Enkhbaatar, directrice générale d'Altan Joloo.



Patrick Lasfargues, directeur exécutif du partenariat international de Carrefour,a ajouté : 'Nous sommes très heureux de continuer à renforcer notre présence à l'international avec l'ouverture des premiers magasins Carrefour en Mongolie, qui s'inscrit dans le cadre de notre plan stratégique 2026 visant à pénétrer plus de 10 nouveaux marchés.'