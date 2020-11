Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : ouvre sa marketplace aux commerçants indépendants Cercle Finance • 04/11/2020 à 12:23









(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour indique aujourd'hui vouloir soutenir la digitalisation des commerçants et producteurs alimentaires frappés par le confinement, en leur offrant l'abonnement à sa 'marketplace' jusqu'à la fin de l'année. Chaque mois, environ 15 millions de Français se rendent sur la marketplace de Carrefour, via le site du groupe, accédant ainsi aux milliers de produits du groupe et de ses partenaires. L'offre de Carrefour permettra ainsi aux nouveaux commerçants d'accéder gratuitement à cette large clientèle sans avoir à dépenser en opération marketing, ni développer de site Internet. 52% des partenaires de Carrefour impliqués dans sa marketplace sont actuellement des TPE/PME ou des start-ups, fait savoir le groupe.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.78%