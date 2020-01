Carrefour : ouverture d'un hypermarché en Ouganda

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce qu'il inaugure ce mardi 14 janvier, à Kampala, son premier hypermarché en Ouganda.

'Cette entrée sur un nouveau territoire se fait via notre Partenariat avec le Groupe Majid Al Futtaim, Partenaire historique de Carrefour dans plus de 25 pays au Moyen-Orient, en Afrique et en Asie', détaille Carrefour.

Ce premier magasin, situé dans le centre commercial Oasis Mall, s'étend sur 2.800 m² et propose un assortiment de 20.000 références, composé de marques locales et internationales. 130 personnes ont été recrutées et 50 entreprises locales engagées.