Carrefour : ouverture d'un concept-store dans un hyper du 95

(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour et l'enseigne d'animalerie Noa dévoilent ce jeudi un nouveau concept au sein de l'hypermarché de Saint-Brice-sous-Forêt (95).

'Pré-ouvert depuis le 13 juillet, cet espace propose une offre inédite et complète dédiée aux chiens et chats. Le marché de l'animalerie est en pleine évolution avec des propriétaires d'animaux de compagnie de plus en plus attentifs à la santé et au bien-être de leurs petits compagnons tout en cherchant conseils et accompagnements personnalisés. C'est pour répondre à ces nouvelles attentes que Noa s'installe au coeur du magasin Carrefour de Saint-Brice-sous-Forêt et propose à la fois une offre de produits spécialisés, conseils et expertises', explique le groupe.

Ce shop-in-shop constitue ainsi un premier test.