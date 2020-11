Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : opération avec les Banques Alimentaires Cercle Finance • 26/11/2020 à 14:48









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce sa participation, pour la 25e année, à une opération de collecte de denrées avec les Banques Alimentaires, en mobilisant ses collaborateurs et en permettant la collecte de produits dans plus de 1500 magasins. 'La Collecte Nationale qui se déroule les 27, 28 et 29 novembre 2020, permet de distribuer l'équivalent de plusieurs millions de repas aux personnes les plus démunies, soit 2000 tonnes de dons en 2019 (4 millions de repas)', souligne le géant de la distribution. Par ailleurs, Carrefour transforme son Black Friday en BA Friday dans ses hypermarchés et Carrefour market. Pour toute conserve de marque Carrefour achetée, vendredi 27 novembre, l'enseigne donnera l'équivalent aux Banques Alimentaires.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.87%