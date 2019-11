Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : offre ferme de Shopinvest pour Rue du Commerce Cercle Finance • 08/11/2019 à 08:45









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce avoir reçu une offre ferme de la part du groupe de commerce en ligne Shopinvest, qui opère 11 sites dont les 3 Suisses, portant sur 100% du capital de Rue du Commerce, site spécialisé dans la vente de produits high-tech en France. Le géant de la distribution alimentaire précise que ce projet de cession sera soumis aux instances représentatives du personnel de Rue du Commerce et aux autres conditions de réalisation usuelles, sans donner plus de détail dans son communiqué.

