Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: offre discount à destination des étudiants information fournie par Cercle Finance • 20/02/2023 à 16:05









(CercleFinance.com) - Carrefour fait savoir que Supeco, son enseigne discount, lance une initiative en faveur du pouvoir d'achat des étudiants.



Sur présentation d'une carte étudiant, les clients pourront bénéficier de 10% de réduction et réaliser un plein de courses 'pour 5 jours à moins de 20 euros', assure l'enseigne.



Valable tous les jours de lasemaine sans minimum d'achat, l'offre est disponible sur l'ensemble des produits du magasin (hors alcool et non-alimentaire), ajoute Carrefour.



Par ailleurs, à partir du mois de mars, une offre de produits présentée comme 'complète et de qualité' sera aussi mise en place dans le but de pouvoir proposer pendant 5 jours 10 repas équilibrés (5 petits déjeuners et 5 dîners).



A travers ces deux initiatives, Supeco a pour objectif de soutenir le pouvoir d'achat des étudiants, particulièrement touchés par le contexte d'inflation.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.39%