Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : offre de masques fabriqués en Ile de France Cercle Finance • 14/04/2021 à 11:50









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce être la première marque de distributeur française à vendre des masques disponibles en trois tailles (adulte, enfant et intermédiaire) et fabriqués en Île de France, 'alors que la plupart des masques proposés sur le marché sont importés de Chine'. Ces masques 'made in France', en provenance d'une usine basée dans la commune de Lieusaint en Île-de-France, sont constitués de polypropylène et polyéthylène, matières 100% recyclables qui 'traduisent une démarche écologique forte chère à Carrefour'.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.64%