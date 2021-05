Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : offre de cinéma par Carrefour Spectacles Cercle Finance • 25/05/2021 à 14:46









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce qu'à l'occasion de la réouverture des lieux culturels, Carrefour Spectacles offrira 1150 places de cinéma, dont 350 pour des associations caritatives et 800 à gagner par ses clients sur ses réseaux sociaux, dès juin 2021. Par ailleurs, l'enseigne s'allie avec Ticketmaster 'afin d'offrir une expérience client novatrice, intégrant un catalogue riche d'offres locales ainsi qu'une technologie immersive qui permet aux clients de se projeter dans la salle de spectacle au moment de la réservation'.

