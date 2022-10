Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Carrefour: offre à ses salariés en France l'accès à Filib information fournie par Cercle Finance • 28/10/2022 à 10:34

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que les 85 000 collaborateurs du groupe en France ont désormais accès à une plateforme digitale dédiée qui permet de réaliser des téléconsultations personnelles de 30 minutes avec un coach expert de l'épargne financière et de la retraite.



Ces consultations se déroulent de manière totalement neutre et confidentielle en co-navigation. Elles s'appuient sur des outils interactifs et pédagogiques spécifiquement conçus par Filib'.



Grâce à ce service, chaque salarié peut obtenir des réponses concrètes à ses interrogations personnelles, en fonction de sa situation. La prise de rendez-vous avec le coach s'intègre dans les outils digitaux Natixis Interépargne (site internet et application).



' Nous avons le souci d'enrichir en permanence l'offre de services à nos collaborateurs et de le faire à partir d'outils digitaux. De ce point de vue, Filib est exemplaire de ce qu'on souhaite faire pour améliorer l'expérience de nos salariés ', déclare Jérôme Nanty, Directeur Exécutif Ressources humaines de Carrefour pour le groupe et la France.