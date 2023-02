Carrefour: Oddo confirme son objectif de cours information fournie par Cercle Finance • 08/02/2023 à 12:55

(CercleFinance.com) - Oddo indique que les données de parts de marchés PGC FLS de la P1 (du 25 décembre 2022 au 22 janvier 2023) sont disponibles (Kantar), et font état d'une légère hausse pour Carrefour.



' Le groupe gagne +0.1% dans le format supermarché et +0.1% sur la proximité, alors que les hypermarchés restent stables, soit un total de +0.2%. Ce niveau égale celui de Leclerc, Aldi et Lidl (+0.2% chacun). Le groupe gagne également des clients sur la période (+320k) et enregistre un fort trafic ' indique l'analyste.



Oddo souligne également que la situation est toujours aussi mauvaise pour Casino, qui perd 0,5% de parts de marché. Elle est décomposée entre -0,1% avec Monoprix et -0,4% sur les hypermarchés.



' Nous pensons que le management insistera sur un S1 plutôt difficile, et un S2 avec a priori moins d'inflation et une base de comparaison plus favorable, alors que la saisonnalité du S2 concentre historiquement près de deux tiers du ROI ' rajoute le bureau d'analyses.



Oddo confirme sa recommandation Surperformance et son objectif de 19 E et estime que la dynamique de parts de marché est encourageante.