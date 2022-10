Carrefour: Oddo confirme son conseil sur la valeur information fournie par Cercle Finance • 11/10/2022 à 10:36

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Carrefour, assortie d'un objectif de cours inchangé de 20 euros.



Alors que les résultats trimestriels du distributeur seront présentés le 26 octobre, Oddo anticipe d'ores et déjà un CA en hausse de 16% au titre du 3e trimestre.



Le broker indique que l'inflation pourrait entraîner un effet de 'trading down', un effet qui n'aurait 'rien d'alarmant' au 3e trimestre, mais qui pourrait s'avérer 'plus significatif' au 4e. Néanmoins, cet effet 'reste encore très contenu et encore absorbé par l'effet prix', assure l'analyste.



Oddo estime enfin que 'les éléments de langage sur 2023, sur l'inflation des coûts de l'énergie et les hausses de salaire seront les point clés, en plus des commentaires sur les volumes et le trading down à venir'.