Carrefour : Oddo ajuste ses prévisions, reste à l'achat

(CercleFinance.com) - Les ventes se sont établies à 21 743 ME, en croissance de +0,1% en déclaré au 4ème trimestre 2019. La croissance organique trimestrielle ressort à 2,9% (contre +2.1%e). La dynamique LFL s'inscrit à +3,1%, soit 1% de plus que les anticipations d'Oddo de 2.1%e.

' Après un 3ème trimestre 2019 faible (LFL +1.9%), le groupe renoue avec une croissance de l'ordre de 3% (comme au T1 et T2 2019) grâce au Brésil et à l'Espagne ' indique Oddo.

' Les ventes France ressortent en dessous de nos attentes à 10.3MdE, en recul de 2.4% en déclaré et de -0.9% en LFL (contre 0%e). En Espagne la hausse est +1.2% en LFL ce qui confirme la dynamique retrouvée au 3ème trimestre. Très belle fin d'année au Brésil, +7.6% en LFL avec un CA de 3.9 MdE '.

Oddo indique que le groupe a été en mesure d'annoncer un EBIT 2019 de l'ordre de 2 090 ME, +7,4% en organique (2 080 ME avant IFRS16), supérieurs de 2,4% aux attentes du marché (consensus à date de seulement 2 031 ME), sachant que l'EBIT France devrait croître de plus de 10%.

' Nous ajustons de 1% nos attentes d'EBIT pro forma 2019 de 2 065 ME à 2 080 ME, sachant que nous tablons sur une croissance de 15% de l'EBIT France à 532 ME ' rajoute le bureau d'études.

Oddo confirme son conseil à Achat sur le titre avec un objectif de 20 E ' Le titre a souffert de 7% depuis 3 mois sur les craintes liées à l'impact des mouvements sociaux en France '.