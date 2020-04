Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : objectifs anuels confirmés après le CA Cercle Finance • 29/04/2020 à 08:05









(CercleFinance.com) - Carrefour publie un chiffre d'affaires TTC de 19.445 millions d'euros pre-IAS 29, soit une hausse de +7,5% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -4,2%, la variation totale à changes courants s'élève à +3,3%. En France, la performance est très contrastée d'une semaine et d'un format à l'autre, en ligne avec les tendances de marché. Le chiffre d'affaires ressort en hausse de +4,3% en comparable (+5,9% en alimentaire et -6,1% en non-alimentaire). Carrefour réitère les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers, dont un plan d'économies sur trois ans de 2,8 milliards d'euros en année pleine à fin 2020.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +4.44%