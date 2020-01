Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : nouvelle Directrice E-Commerce France Cercle Finance • 28/01/2020 à 11:01









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la nomination d'Elodie Perthuisot au poste de Directrice Exécutive E-Commerce France. Elle est rattachée au Directeur Exécutif France, Pascal Clouzard. Elodie Perthuisot conserve par ailleurs ses fonctions de Directrice Marketing & Client France. Cette nomination est effective à compter du 1er février 2020.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.64%