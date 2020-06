Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : nouvel objectif de réduction d'émissions carbones Cercle Finance • 05/06/2020 à 10:22









(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce qu'il relève son ambition environnementale en se fixant un nouvel objectif de -30% d'émissions carbones sur les produits vendus dans ses magasins, soit l'équivalent de 20 mégatonnes de CO2 en moins. 'Ces nouveaux objectifs ont été approuvés par la Science Based Target initiative (SBTi) menée par le CDP, le Global Compact, le World Ressources Institute (WRI) et le WWF, confirmant l'engagement de Carrefour au scénario 2°C développé par le GIEC', détaille le groupe. En 2015, le groupe Carrefour avait pris l'engagement de réduire d'ici 2025 de 40% son empreinte carbone liée à ses magasins (comparativement à 2010). 'Depuis 2019, cette réduction est d'ores et déjà de 39%. Aujourd'hui, Carrefour s'engage à aller plus loin en travaillant de concert avec ses clients et ses fournisseurs pour améliorer la manière dont nous produisons et consommons.'

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.89%