Carrefour : nouvel échec sous 17,45E, pullback sous les 17E

(CercleFinance.com) - Carrefour subit un 3ème échec sous 17,45E, résistance majeure des 19/20 mai, 8/9 juin et effectue une incursion sous les 17E qui pourrait marquer l'amorce d'un nouveau repli en direction du support des 16,3/16,4E (testé les 19 mai et 30 juin).

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.62%