Carrefour: nouveau site logistique à Aix-en-Provence

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce l'ouverture d'un nouveau site logistique destiné à la livraison à domicile situé àAix-en-Provence desservant 124 villes, dont des communes de moins de 10 000 habitants.



Ce nouveau site logistique d'Aix en Provence permet une accélération des services e-commerce Carrefour dans la région avec livraison le jour même de la commande, disponible 6j/7, entre 8h à 22h.



Carrefour précise que c'est son partenaire logistique STEF qui assurera l'ensemble des opérations logistiques (réception, stockage et la préparation de commandes)



“Nous sommes ravis de nous implanterdans la région PACA qui possède un fort potentiel. En améliorant la promesse de livraison et en augmentant les capacités de préparation de commandes, nous nous mettons en condition de satisfaire la demande qui n'a pas fini de croître”, ajoute Mourad Bensadik, directeur e-commerce Carrefour France.





