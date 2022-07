Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : nouveau pullback sous les 17,25E information fournie par Cercle Finance • 28/07/2022 à 18:25









(CercleFinance.com) - Carrefour subit un nouveau pullback sous les 17,25E, sommet du canal de consolidation latérale dont le plancher se lit facilement vers 16,4E (probable support si le repli se poursuit début août).

Le titre manque encore l'occasion de monter combler le 'gap' des 18,27E du 21 juin (et ex-support des 15 au 17 juin, et à l'ex-résistance du 15/16 mars).





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.44%