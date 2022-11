Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: nouveau plan stratégique à horizon 2026 information fournie par Cercle Finance • 08/11/2022 à 08:40









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce engager son nouveau plan stratégique, Carrefour 2026, pour accélérer sa transformation de tous ses processus opérationnels, ce qui doit notamment contribuer à générer quatre milliards d'euros d'économies de coûts à horizon 2026.



Les ressources fournies par ce plan d'économies doivent aider Carrefour à poursuivre sa dynamique de gains de parts de marché dans ses géographies clés, sur la durée du plan, et ainsi contribuer à la croissance de l'EBITDA et du ROC.



A l'appui de sa nouvelle ambition, le géant de la distribution alimentaire augmente son rythme d'investissements annuels à deux milliards d'euros (contre 1,7 milliard) et fixe l'objectif d'un cash-flow libre net supérieur à 1,7 milliard à horizon 2026.





