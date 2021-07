Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : nouveau directeur proximité France Cercle Finance • 05/07/2021 à 12:31









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce la nomination de Benoît Soury en tant que directeur proximité France à compter de ce jour, succédant à Ilan Ouanounou. Rattaché au directeur exécutif Carrefour France, Benoît Soury sera membre du comité exécutif France. Après avoir débuté sa carrière chez un distributeur de confiseries, puis lancé un réseau de franchises de produits irlandais, Benoît Soury est entré dans le monde du bio en 1994 en rejoignant Distriborg. En 2001, il prenait la direction générale de La Vie Claire. Il rejoindra ensuite Carrefour en 2018 en tant que directeur marché bio afin d'accompagner le développement de l'enseigne dans cette filière, pilier de la transition alimentaire, un rôle qu'il conserve en plus de sa nouvelle fonction.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.50%