Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : nouveau directeur exécutif Italie Cercle Finance • 15/07/2020 à 18:14









(CercleFinance.com) - Christophe Rabatel, directeur exécutif Pologne, est nommé directeur exécutif Italie à compter du 1er septembre 2020. Il est membre du Comité exécutif du groupe. Tareck Ouaïbi, actuellement Directeur des opérations de Carrefour Pologne, est nommé Directeur général de Carrefour Pologne par intérim, rattaché au Directeur de la Zone Europe du Nord. Christophe Rabatel a rejoint le groupe Carrefour en 2004. Il est Directeur Exécutif de Carrefour Pologne depuis juillet 2018.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.75%