Carrefour: nominations proposées pour le conseil

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que son conseil d'administration a décidé de coopter Eduardo Rossi en qualité d'administrateur, en remplacement d'Abilio Diniz pour la durée restant à courir de son mandat, soit jusqu'à l'issue de l'AG appelée à statuer sur les comptes 2024.



Il proposera à l'AG du 24 mai prochain aussi de nommer Marguerite Bérard en qualité d'administratrice indépendante pour une durée de trois ans, soit jusqu'à l'issue de l'AG appelée à statuer sur les comptes 2026. Elle rejoindrait alors le comité d'audit.



Le conseil proposera aussi de renouveler les mandats d'administrateurs de Cláudia Almeida e Silva, Aurore Domont et Patricia Moulin-Lemoine ainsi que de Philippe Houzé, Stéphane Israël, Stéphane Courbit et Arthur Sadoun, là aussi pour une durée de trois ans.





