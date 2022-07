Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: nomination de deux nouveaux directeurs information fournie par Cercle Finance • 01/07/2022 à 12:51









(CercleFinance.com) - Carrefour a annoncé hier la nomination de Laurent Vallée en tant que Directeur Exécutif de la zone Europe du Nord. Il conserve par ailleurs ses responsabilités de Secrétaire Général, membre du Comité Exécutif du Groupe.



Geoffroy Gersdorff, actuellement Directeur Offre et Marchandise Groupe, est nommé Directeur Général de Carrefour Belgique, rattaché au Directeur Exécutif de la zone Europe du Nord.



Ces deux nominations prendront effet au 4 juillet 2022.



Laurent Vallée est diplômé de l'ESSEC, de Sciences-Po Paris et ancien élève de l'ENA. Il a rejoint Carrefour en 2017 en tant que Secrétaire Général. Il a aussi la responsabilité de CPI (Carrefour Partenariats International).



De son côté, Geoffroy Gersdorff a rejoint Carrefour Belgique en 1997. Depuis 2020, il était Directeur offre et Marchandise Groupe.





