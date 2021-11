Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : neutralité carbone visée d'ici 2040 information fournie par Cercle Finance • 01/11/2021 à 08:02









(CercleFinance.com) - Alors que s'ouvre la COP26 et en réponse à 'une attente forte des citoyens et des consommateurs', Carrefour annonce un objectif de neutralité carbone d'ici 2040, en réduisant au maximum les émissions de ses activités à la source. Pour cela, il compte notamment sur l'utilisation d'électricité 100% renouvelable d'ici 2030, le remplacement de l'utilisation des fluides réfrigérants fluorés par des fluides naturels et une réduction encore plus forte des consommations d'énergie. Ces actions cumulées pourront permettre d'économiser en 2040, 1,28 million de tonnes équivalent CO2. L'objectif de neutralité carbone de Carrefour a une décennie d'avance sur l'horizon de 2050, défini par les engagements pris par la France et l'UE.

