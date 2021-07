Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : mise en place d'Eagle, plateforme de big data Cercle Finance • 08/07/2021 à 10:27









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce aujourd'hui la mise en place de Eagle, une nouvelle plateforme de big data qui permet de consolider et de traiter de grandes quantités d'informations. L'idée? 'Mieux comprendre nos clients et améliorer l'efficacité de nos campagnes marketing', explique Miguel Gonzalez, le Global CTO de Carrefour. L'objectif est de soutenir l'innovation en matière d'IA (intelligence artificielle), à l'échelle locale. Eagle repose sur une conception et un modèle de données partagés entre les pays Carrefour. La solution a d'ores et déjà été déployée en Belgique et en Roumanie et son déploiement en Taiwan, en Pologne et en Italie est prévu en 2021.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -4.62%