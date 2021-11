Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : mise en ligne du site occasion.carrefour.fr information fournie par Cercle Finance • 22/11/2021 à 11:05









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce poursuivre le déploiement de son offre Carrefour Occasion avec la mise en ligne du site occasion.carrefour.fr lui permettant de 'renforcer ses engagements sur l'économie circulaire, tout en contribuant au pouvoir d'achat de ses clients'. Cette plate-forme digitale vient en complément des boutiques physiques déjà existantes et exploitées par Cash Converters, pour ajouter un volet digital à une offre permettant de donner une deuxième vie à de larges familles de produits. Le site occasion.carrefour.fr permet aux particuliers de revendre du petit électroménager, des consoles de jeu, de la téléphonie mobile, du matériel informatique mais aussi des produits de luxe (bijoux, maroquinerie, horlogerie).

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.09%