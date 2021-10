Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : mesure en faveur du bien-être animal en Espagne information fournie par Cercle Finance • 01/10/2021 à 15:07









(CercleFinance.com) - L'enseigne Carrefour annonce aujourd'hui qu'elle va tout mettre en oeuvre afin que la totalité de ses oeufs frais vendus en Espagne soient issus d'élevages sans cage d'ici décembre 2022. En outre, l'enseigne renouvelle son engagement auprès des autres fournisseurs de marque nationale jusqu'à 2025. Carrefour invite ainsi les producteurs de marque Carrefour et de marque nationale (notamment les producteurs Granja Virgen del Rosario S.L, Produc. Avícolas El Granjero S.L, Camar Agroalimentaria, Dagu S.A, Agustín Roig S.A, Gallega Alimentación Huevos, Avicultores Malagueños S.A et Agropecuaria La Alameda S.L) à rejoindre cet accord et propose de les accompagner dans ce changement.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -1.09%