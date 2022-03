Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: mandat à un PSI pour des rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 03/03/2022 à 07:08









(CercleFinance.com) - Dans le cadre du rachat d'actions pour 750 millions d'euros annoncé le 16 février, Carrefour annonce avoir confié à un prestataire de service d'investissement un mandat en vue d'une première tranche de rachats, portant sur un montant maximum de 400 millions d'euros.



La période d'achat courra, sous réserve des conditions de marché, du 7 mars au 31 mai prochain. Les actions ainsi rachetées seront conservées par le géant français de la distribution alimentaire en vue de leur annulation future.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.09%