Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour : lourd pullback sous les 15,7E information fournie par Cercle Finance • 04/04/2024 à 14:02









(CercleFinance.com) - Carrefour valide un lourd pullback sous les 15,7E, niveau qui correspond à un support court terme ainsi qu'au support oblique issu du plancher des 14,95E (du 9/02) puis du creux des 15,40E (du 8 mars) et on ne peut plus exclure que le titre s'en aille reprendre appui sur l'un ou sur l'autre de ces supports d'ici fin avril.





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -2.32%