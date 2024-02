Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Carrefour : locomotive du CAC40, tutoie résistance des 16,8E information fournie par Cercle Finance • 21/02/2024 à 11:50









(CercleFinance.com) - Carrefour, véritable locomotive du CAC40 avec ses +5,5% (vers 16,6E) propulse l'indice vers 7.820Pts : le titre avait validé vendredi un scénario de reprise en 'U' sur 14,8E.

Le titre a effacé d'entrée de jeu la résistance des 15,60E, puis pulvérise le palier des 16,15E, ex-plancher du 13/12/2023 et ex-résistance du 26/01/2024 pour se rapprocher de la résistance des 16,8E du 4 janvier.

Au-delà, Carrefour visera la double résistance des 17,5E (horizontale et oblique, provenant des precedents sommets (21,3E fin mai 2022 puis 18,5E, fin juillet 2023).





Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +4.78%