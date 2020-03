Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : livraisons de masques pour les salariés en France Cercle Finance • 31/03/2020 à 07:42









(CercleFinance.com) - Carrefour annonce que deux millions de masques sont arrivés dimanche soir sur le sol français et actuellement en cours de répartition dans l'ensemble de ses entrepôts et magasins. Ces livraisons se poursuivront dans les semaines prochaines. Il ajoute que des mesures drastiques de protection ont été déployées depuis le premier jour dans l'ensemble des sites, et que les horaires de fermetures des hypermarchés et supermarchés ont été réduits, afin de soulager les équipes en première ligne. 'Les hypermarchés Carrefour et les Carrefour Market ferment désormais, et jusqu'à nouvel ordre, au plus tard à 19h, et comme cela a été le cas dimanche 29 mars, ils seront exceptionnellement fermés le dimanche 5 avril', précise le distributeur alimentaire.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris 0.00%