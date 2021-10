Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : les prévisions de vente de Goldman Sachs information fournie par Cercle Finance • 12/10/2021 à 13:16









(CercleFinance.com) - Carrefour va publier ses résultats du 3ème trimestre 2021 le 20 octobre, après la clôture de la Bourse. Goldman Sachs s'attend à des ventes du Groupe (TTC) de 20,5 milliards d'euros (+4% en glissement annuel), dont 10 milliards d'euros en France (+3% en glissement annuel). ' Nous prévoyons que les ventes en France (hors carburant, hors calendrier) enregistrent une augmentation de 1,5% par rapport à l'année précédente et une décélération séquentielle par rapport au +4,7% du 2ème trimestre 2021 ' indique l'analyste. ' Dans ce contexte, nous prévoyons que les hypermarchés français enregistrent des ventes en magasins hors carburant de -2% (2ème trimestre 2021 +4,3%). Les hypermarchés continuent de sous-performer le marché (environ -4% en glissement annuel) ' rajoute le bureau d'analyses. Goldman Sachs reste Neutre sur la valeur avec un objectif de cours de 17,0 E (contre 17,5 E) reflétant les réductions d'estimations des années précédentes et la baisse de la valeur de Carrefour Brésil et du Real brésilien.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -0.71%