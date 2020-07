Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : les prévisions d'un analyste Cercle Finance • 03/07/2020 à 16:41









(CercleFinance.com) - Carrefour publiera ses chiffres du 2ème trimestre 2020 le mardi 28 juillet (post marché). Oddo table sur un chiffre d'affaires TTC de 18.5 MdE, -7.1%e en déclaré incluant un effet change de -6.7%e et un impact essence de -5%e (baisse forte de la consommation d'essence pendant le confinement, notamment en France : impact -7.5%e et en Espagne : impact : -7.1%e). ' En organique, la dynamique du T2 2020 devrait ressortir à +5.1%e en consolidé contre +7.8% au T1 2020, qui avait bénéficié de la période de stockage. En LFL, nous tablons sur une croissance de 4.9%e au T2 contre +7.5% au T1 2020 (et contre + 3.1% en FY 2019) ' indique le bureau d'analyses. ' Nos prévisions d'EBIT 2020e (2 100ME, +1%e en déclaré et +10.9%e en organique) intègrent les bonus en courant, mais nous présentons les deux options pour les semestriels. EBIT du S1 2020e : 660 ME estimés avant bonus (+16.5%e en organique) et 562 ME après bonus (+0.8%e en organique) ' rajoute Oddo. Oddo confirme son conseil à l'achat avec un objectif de 18 E.

