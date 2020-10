Carrefour : Les 13 EUR en renfort (64CDC)

(Zonebourse.com) Après la baisse de ces dernières séance, le titre Carrefour revient sur la zone de soutien charnière des 13.3/13.1 EUR. Cette zone de cours pourrait servir de prétexte à quelques achats à bon compte et engendrer une reprise technique en direction des 14.2 EUR. On pourra acheter le turbo call infini Citigroup 64CDC qui cote 0.26 EUR. On visera un retour sur les 14.2 EUR, soit un potentiel de l'ordre de 35% pour ce produit dérivé. Le seuil d'invalidation théorique fixé initialement vers 12.6 EUR limitera le risque à 26%. Nous assurons le suivi des produits proposés et rédigeons une nouvelle recommandation pour la sortie de la ligne (sauf en cas de désactivation). A ce titre, les objectifs et seuils d'invalidation sont indiqués à titre informatif et peuvent évoluer en fonction des conditions de marché et de nos convictions. Zonebourse.com - Laurent Polsinelli