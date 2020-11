Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : le tribunal valide la reprise de Bio c' Bon Cercle Finance • 02/11/2020 à 17:22









(CercleFinance.com) - Le tribunal de commerce de Paris a décidé de retenir l'offre de 60 millions d'euros du groupe Carrefour pour la reprise de l'enseigne Bio c' Bon. Cette acquisition stratégique vient conforter l'ambition du groupe de devenir le leader du bio et de la transition alimentaire pour tous. Le tribunal valide également le projet social de Carrefour qui s'est engagé à préserver l'emploi de plus de 1 000 salariés de Bio c' Bon, 'soit la quasi-totalité de l'effectif actuel', indique Carrefour. Cette acquisition permettra à Carrefour d'accélérer le développement de sa présence dans la distribution spécialisée bio en centre urbain, un secteur en forte croissance, avec un concept très complémentaire des enseignes existantes du Groupe. L'opération a fait l'objet d'une dérogation à l'effet suspensif du contrôle des concentrations et sera soumise à l'examen de l'Autorité de la Concurrence dans les prochaines semaines.

