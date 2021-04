Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : le titre s'envole après le CA trimestriel Cercle Finance • 21/04/2021 à 11:02









(CercleFinance.com) - Le titre s'envole ce matin de plus de 3% après l'annonce des chiffres trimestriels. Le chiffre d'affaires TTC progresse de +4,2% en comparable (LFL) au 1er trimestre. Le chiffre d'affaires TTC du Groupe s'établit à 18 564 ME pre-IAS 29, soit une hausse de +2,2% à changes constants. Après prise en compte d'un effet de change défavorable de -6,7%, la variation totale du chiffre d'affaires à changes courants s'établit à -4,5%. En France, Carrefour affiche une croissance comparable trimestrielle robuste (+3,5%, dont +3,3% dans les hypermarchés). ' Au cours des premières semaines d'avril, la croissance comparable en France est solide, y compris en hypermarché ' indique le groupe. Le Groupe réitère les orientations du plan stratégique Carrefour 2022 et confirme l'ensemble de ses objectifs opérationnels et financiers. Le groupe vise un objectif de progression du NPS Groupe à horizon 2022 de +30 points depuis le début du plan, un tiers du chiffre d'affaires réalisé via des produits à marque Carrefour en 2022 et 2 700 ouvertures de magasins de proximité à horizon 2022 Pour les objectifs financiers, le groupe s'attend à 4,2 MdE de GMV e-commerce alimentaire en 2022, 4,8 MdE de chiffre d'affaires en produits bio en 2022, 2,4 MdE d'économies de coûts additionnels d'ici 2023 en année pleine (en complément des 3,0 MdE déjà réalisés à fin 2020) et un Cash-flow libre net d'un niveau supérieur à 1 MdE par an dès 2021 (après décaissement des charges exceptionnelles, notamment liées aux plans de restructuration).

