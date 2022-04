Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour: le titre monte, un analyste passe à l'achat information fournie par Cercle Finance • 19/04/2022 à 10:58









(CercleFinance.com) - L'action Carrefour signe mardi l'une des plus fortes progressions du CAC 40, dopée par un relèvement de recommandation de Berenberg, passé à 'achat' contre 'conserver' auparavant.



A 10h45, le titre du distributeur français grimpe de presque 2,8%, deuxième plus forte hausse d'un indice parisien en repli de 0,8% au même moment.



Dans une note sectorielle, les analystes de la banque allemande se disent optimistes concernant le groupe hexagonal de supermarchés, qui est entré selon eux dans une nouvelle phase de développement.



L'intermédiaire salue en particulier l'attention que Carrefour accorde désormais à la génération de flux de trésorerie disponible (FCF) ainsi que ses efforts en matière de réductions de coûts.



D'après Berenberg, le distributeur est bien positionné pour faire face aux pressions inflationnistes et devrait conserver ses parts de marché en France, ce qui devrait favoriser d'après lui une reprise des marges et une hausse des résultats.



Son objectif de cours est ainsi porté à 23,1 euros, contre 18,8 euros auparavant.





