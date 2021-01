Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : Le Maire 'pas favorable' à l'offre de Couche-Tard Cercle Finance • 14/01/2021 à 10:44









(CercleFinance.com) - 'La souveraineté alimentaire passe avant tout'. Invité mercredi 13 janvier de l'émission 'C à vous', sur France 5, Bruno Le Maire, ministre de l'Économie, des finances et de la relance, a indiqué qu'il n'était 'a priori pas favorable' au rapprochement opéré par le canadien Couche-Tard, avec Carrefour. Le ministre a rappelé qu'en tant que premier employeur privé de France, le groupe Carrefour était 'un chaînon essentiel de la sécurité et de la souveraineté alimentaire' du pays. Bruno Le Maire a précisé qu'un décret portant sur le contrôle des investissements étrangers en France lui permettrait d'approuver ou d'empêcher ce rapprochement. La distribution alimentaire, notamment, est soumise à l'accord préalable du ministre de l'Economie, a-t-il insisté.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris -5.90%