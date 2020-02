Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : lancement de deux nouvelles filières de bananes Cercle Finance • 25/02/2020 à 12:38









(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce mardi le lancement de deux nouvelles filières de bananes françaises, une biologique et une agro-écologique bénéficiant de la Blockchain. 'La première filière concerne une nouvelle variété de banane antillaise, La Pointe d'Or, cultivée en agriculture biologique ; la deuxième s'attache à la création d'une Filière Qualité Carrefour, cultivée selon les principes de l'agroécologie, plus respectueuse des hommes et de l'environnement, et dotée de la technologie Blockchain', précise le groupe.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +1.81%