Carrefour: lancement de Carrefour Énergies

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce le lancement de Carrefour Énergies, un service de bornes de recharge électrique pour l'ensemble de ses hypermarchés et Carrefour Market. D'ici 2025, 5.000 points de charge seront ainsi mis en service pour faciliter la mobilité de ses clients.



La première station de recharge Carrefour Énergies sera accessible aux clients sur le parking d'un hypermarché à Troyes, à partir du 8 avril. En moyenne, chaque hypermarché sera doté de 10 places électrifiées et chaque supermarché de cinq places.



Carrefour se veut ainsi la première enseigne en France à proposer une offre complète pour l'électromobilité, allant de 22 kW à 300 kW. Son service sera notamment accessible au moyen de l'application mobile Carrefour Énergies.





