Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : lancement d'une nouvelle prime fidélité en France Cercle Finance • 02/01/2020 à 09:50









(CercleFinance.com) - Carrefour Market annonce qu'il lancera en France, le 7 janvier, une nouvelle Prime Fidélité, la Prime Marché, donnant accès à 10% de réduction sur tous les produits des rayons fruits et légumes, boucherie, poissonnerie, plantes et les fleurs. Les clients détenteurs d'une Carte Carrefour pourront bénéficier de cette remise sur tous les produits de marques nationales et de marques Carrefour de ces rayons, tous les jours, sans minimum d'achat, dans les magasins Market, Carrefour Market et leur Drive. 'Ce dispositif s'inscrit pleinement dans l'ambition de Carrefour de devenir le leader de la transition alimentaire pour tous, en favorisant l'accès à une alimentation de qualité au meilleur prix', explique le géant de la distribution alimentaire.

Valeurs associées CARREFOUR Euronext Paris +0.47%