Carrefour : lancement d'un magasin innovant à Paris

(CercleFinance.com) - Carrefour annonce l'inauguration ce mercredi, à Paris, de Flash 10/10, son magasin test innovant de proximité, qui, élaboré avec la start-up californienne AiFi, 'vise à proposer aux clients l'expérience de courses la plus rapide et accessible'. Le format innovant Flash 10/10 ('10 secondes pour faire ses courses et 10 secondes pour payer et sortir du magasin') propose un parcours d'achat sans scanner le produit et avec un paiement quasi-instantané sans avoir besoin de sortir les articles de son sac. Cette expérience client est rendue possible grâce à la combinaison de 60 caméras HD, près de 2000 capteurs dans des étagères connectées, un algorithme permettant d'interpréter les données et un système de paiement propriétaire en tablette.

