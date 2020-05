Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Carrefour : lance une nouvelle gamme de produits responsables Cercle Finance • 04/05/2020 à 15:35









(CercleFinance.com) - Le groupe Carrefour annonce ce lundi qu'il lance la gamme 'Carrefour Classic' Oui Au Bon!', afin de 'permettre a? tous de mieux manger en toute se?re?nite?'. 'Ces produits a? destination de tous sont e?galement porteurs d'engagements au service d'une e?vidence : tout le monde peut mieux manger tous les jours et en toute simplicite?. Ce sont par exemple des produits issus de la pe?che responsable, respectueuse des ressources halieutiques, des produits repense?s pour une meilleure qualite? nutritionnelle ou encore des produits aux emballages recyclables et/ou recycle?s', explique le groupe. Les produits de cette gamme sont ainsi sans OGM, issus d'animaux nourris sans OGM, sans additifs ajoute?s, sans conservateurs, sans colorants ou sans pesticides.

